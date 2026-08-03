Perù, le quattro ipotesi dietro lo schianto dell'aereo

L'avaria, un cedimento strutturale, l'errore umano o il maltempo. Sono queste le ipotesi al vaglio degli investigatori peruviani che indagano attorno all'incidente del Cessna 208 Grand Caravan, precipitato vicino al sito archeologico di Nazca. A bordo 13 persone, tutte morte nell'impatto. Due piloti e 11 passeggeri, tra loro 7 italiani, due famiglie brianzole, in vacanza in sud America. Le loro salme non possono ancora essere rimpatriate, sono in attesa dell'autopsia.