a Lima

Perù, l'impatto de El Niño: strade ricoperte di fango e fognature ostruite

Il governo di Lima ha disposto la chiusura temporanea delle scuole, dopo che le recenti piogge"hanno provocato numerosi disagi alla popolazione

18 Ago 2026 - 11:14
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