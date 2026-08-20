Perù flagellato da"El Niño: allagamenti e frane in tutto il Paese

Il maltempo non concede tregua al Perù. Le intense piogge legate al fenomeno climatico El Niño hanno provocato infatti allagamenti e frane in diverse aree del Paese, interrompendo anche l'accesso alla cittadella Inca di Machu Picchu. Le autorità hanno disposto fino a sabato la chiusura dell'Inca Trail, uno dei principali itinerari turistici verso il sito archeologico, a causa dell'esondazione di corsi d'acqua e dell'accumulo di detriti che hanno anche causato la distruzione di alcune delle principali vie di collegamento. La Panamericana è bloccata, con oltre 7 chilometri di veicoli in coda: circa l'80% dei mezzi fermi sono camion che trasportano frutta, verdura, carburante, alimenti per animali e prodotti chimici.