Perù, fiume in piena esonda e invade strade e abitazioni

Strade come fiumi, abitazioni invase dal fango, danni ingentissimi. Le immagini di Jose Atauje arrivano dal Perù, più precisamente dal distretto di Ayna, nella regione di Ayacucho dove a causa delle forti piogge dell'ultimo periodo, il fiume della zona è esondato invadendo strade e case. Sul posto sono ovviamente al lavoro le squadre del governo regionale impegnate a liberare le strade, deviare il corso del fiume e aiutare i cittadini, in grandissima difficoltà.