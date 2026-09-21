Perù, candidata alle elezioni uccisa a colpi di pistola durante un evento elettorale

È stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre era impegnata nella campagna per le elezioni regionali del 4 ottobre. Susy Aponte Polo, giornalista e candidata alla guida della regione peruviana di Áncash, è stata uccisa sabato 19 settembre a Caraz. L'attacco ha provocato anche il ferimento di cinque persone, soccorse e trasferite in ospedale. La polizia peruviana ha fermato due cittadini venezuelani indicati come presunti responsabili dell'omicidio. Il capo della Polizia nazionale, Fredy Lopez Mendoza, è stato incaricato di seguire personalmente le indagini.