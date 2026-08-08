La folle rincorsa a Mosca

Perdono l'aereo e si lanciano in pista con tacchi e trolley

È accaduto all'aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca, le due passeggere sono state scortate fuori dalla pista

08 Ago 2026 - 15:25
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