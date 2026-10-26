VERSO IL VOTO

Per i sondaggi è testa a testa tra Netanyahu e Bennett

Sull'attuale premier potrebbero pesare le accuse secondo cui fosse a conoscenza del"blitz di Hamas

di Paola Nurnberg
26 Ott 2026 - 13:02
01:33 
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