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Pechino, piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto

Il velivolo ha colpito la CITIC Tower, danneggiando alcune vetrate ai piani alti

26 Giu 2026 - 17:07
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