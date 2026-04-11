Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv, Fiano si ribella

Emanuele Fiano, ex parlamentare milanese, si ribella alla richiesta del suo partito di rompere il gemellaggio Milano-Tel Aviv. "Non lascio il Partito democratico ma questa decisione votata in maniera legittima penso sia il frutto di un modello di ragionamento molto semplicistico. Tel Aviv fra l'altro è diventata il centro dell'opposizione a Nethanyau" spiega Fiano. E su Silvia Salis e la possibilità che possa essere lei a ricompattare il partito commenta: "In questo momento bisogna guardare alle idee, più che alle persone".