ATTIMI DI TERRORE

Paura all'aeroporto di Los Angeles: Boeing rischia di urtare la coda durante l'atterraggio

Video da"X/Heavies.lax.aviation

11 Ott 2026 - 16:20
00:45 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Il volo LH 456, proveniente da Francoforte, ha interrotto la manovra di "landing" ed eseguito una riattaccata per riprendere quota

boeing
los angeles