Paura a Spalato, un aereo va fuori pista durante il decollo

L’incidente ha coinvolto un Airbus A220-300 appartenente alla flotta di una compagnia croata che avrebbe dovuto operare il volo internazionale di linea diretto a Francoforte. A bordo si trovavano 130 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio — due piloti e tre assistenti di volo — ma non si sono registrati feriti. Alcuni passeggeri hanno documentato l'accaduto registrando dei filmati poi diffusi sui social. Tutti coloro che si trovavano a bordo sono stati fatti sbarcare in sicurezza e trasferiti al terminal dell’aeroporto di Spalato, dove è stata fornita assistenza per la prosecuzione del viaggio. Chi indaga sulla vicenda ha recuperato il registratore vocale della cabina di pilotaggio, verranno analizzati anche i dati del registratore di volo, la cosiddetta “scatola nera”. Secondo i primi riscontri, l’aereo avrebbe virato verso sinistra durante la fase di decollo, uscendo dalla pista asfaltata e finendo in un’area erbosa adiacente.