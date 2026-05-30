L'approfondimento

Patto di stabilità, rigore o flessibilità?

Se ne è parlato durante la quarta puntata di "Together #Europa2026", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa

di Carolina Sardelli
30 Mag 2026 - 10:31
02:42 
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