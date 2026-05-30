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Patto di stabilità, cos'è e come nasce

Se ne è parlato durante la quarta puntata di "Together #Europa2026", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa

di Valeria De March
30 Mag 2026 - 10:59
02:09 
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