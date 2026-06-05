A livello europeo

Patrimoniale, Schlein rimette al centro del dibattito la tassa sui miliardari

Venerdì i leader di Avs, Fratoianni e Bonelli, a Milano per rilanciare la campagna tax the rich. Presente anche Ilaria Salis

di Alessandra Chertizza
05 Giu 2026 - 12:48
01:39 
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Se ne è tornato a discutere da settimane, ma è di nuovo Elly Schlein a rimettere la patrimoniale al centro del dibattito politico. Alla presentazione di un libro sul lavoro, accanto al leader della Cgil Maurizio Landini, che della patrimoniale ha fatto una sua battaglia, la segretaria del Pd però ci va cauta: nel campo largo tanto Giuseppe Conte dei 5 stelle, quanto Matteo Renzi di Italia Viva non sono d'accordo.

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