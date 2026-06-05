Patrimoniale, Schlein rimette al centro del dibattito la tassa sui miliardari

Se ne è tornato a discutere da settimane, ma è di nuovo Elly Schlein a rimettere la patrimoniale al centro del dibattito politico. Alla presentazione di un libro sul lavoro, accanto al leader della Cgil Maurizio Landini, che della patrimoniale ha fatto una sua battaglia, la segretaria del Pd però ci va cauta: nel campo largo tanto Giuseppe Conte dei 5 stelle, quanto Matteo Renzi di Italia Viva non sono d'accordo.