Il confronto

Patrimoniale, AVS insiste: "È giusta e la vuole la maggioranza degli italiani"

Conte apre al confronto, mentre il Pd sostiene una tassa sui multimilionari

di Laura Berlinguer
16 Nov 2026 - 13:13
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