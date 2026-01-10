Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
2mila ettari devastati

Patagonia, è emergenza incendi

Più di tremila le persone costrette a lasciare casa,"la situazione più critica si registra nella provincia di Chubut

10 Gen 2026 - 10:17
00:45 
patagonia
video evidenza