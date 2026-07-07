Passeggeri aerei, via libera alle nuove regole: rimborsi più rapidi, bagaglio a mano incluso e posti gratis per i bambini

Cambiano le regole per chi viaggia in aereo nell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma dei diritti dei passeggeri, che introduce risarcimenti più rapidi per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni comunicate con meno di 14 giorni di anticipo e casi di negato imbarco. Tra le principali novità figurano anche il posto gratuito per i bambini accanto ai genitori, il bagaglio a mano sempre incluso nella tariffa base e maggiori tutele per i passeggeri con mobilità ridotta.