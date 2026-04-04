Pasqua, sette italiani su dieci scelgono il pranzo a casa: spesa da 76 euro a famiglia

Pasqua casalinga per sette italiani su dieci (70%) che trascorreranno la festività a tavola nella propria abitazione o in quella di parenti e amici, con una media di sei persone a tavola e una spesa di 76 euro a famiglia, in calo del 7% rispetto allo scorso anno. Un 17% ha scelto di mangiare fuori, tra ristoranti e agriturismi, mentre un 7% scommette sul ritorno del bel tempo e ha programmato un picnic all’aria aperta, con il resto che deciderà all’ultimo. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè.