Pasqua a Gerusalemme, speranza e futuro incerto
Nella città"blindata"risuonano le campane e alla Chiesa cattolica greco-melchita arrivano"diversi fedelidi Paola Nurnberg
E’ una Gerusalemme blindata quella in cui risuonano le campane per la Pasqua. Alla Chiesa cattolica greco-melchita, diversi fedeli arrivano per una giornata che dovrebbe essere di gioia, ma in questo periodo difficilissimo è soprattutto di speranza, mentre in lontananza si sente l’eco di esplosioni e il futuro appare più incerto che mai.