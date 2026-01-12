Logo Tgcom24
Parvane e Jafar, medici iraniani fuggiti a Milano

Scappati da Teheran quando è stato negato loro l'accesso alle università, da decenni Jafar e Parvane vivono in Lombardia

12 Gen 2026 - 19:36
01:32 
iran
video tg
proteste in iran