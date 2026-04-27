Partita da Augusta la nuova Flotilla per Gaza

Seconda missione umanitaria verso Gaza dopo quella di settembre 2025. Le 60 barche a vela della Global Sumud Flotilla hanno preso il largo dal porto Xiphonia di Augusta, nel Siracusano. Altre 40 se ne aggiungeranno dalla Grecia e dalla Turchia. In tutto - tra volontari, medici, infermieri, educatori, ingegneri e giornalisti - nella missione sono coinvolte circa mille persone. Gli organizzatori sono consapevoli che anche questa volta il viaggio potrebbe essere interrotto in acque internazionali. "Non ci fermeremo", ha però spiegato Maria Elena Delia, referente nazionale della Global Sumud Flotilla.