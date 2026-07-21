A Singapore si fa parkour a 70 anni

A Singapore il collettivo Movement Singapore organizza corsi di parkour dedicati a persone tra i 50 e i 70 anni. L'obiettivo non è eseguire acrobazie spettacolari, ma imparare movimenti utili per prevenire le cadute in casa, migliorare equilibrio, coordinazione e mantenere il corpo allenato. Sui profili social del gruppo si vedono all'opera partecipanti impegnati a dimostrare che l'attività fisica può essere un valido alleato contro gli infortuni domestici, che con l'avanzare dell'età possono avere conseguenze importanti.