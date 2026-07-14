Parigi, sfilata record per il 14 luglio con 6700 militari: tra loro anche un plotone ucraino

Le truppe ucraine hanno sfilato lungo gli Champs-Élysée a Parigi tra gli applausi della folla presente, durante la parata per la Festa per la presa della Bastiglia. La parata ha riunito migliaia di militari francesi, ma anche capi di Stato e di governo stranieri e centinaia di militari di tutta Europa. É stata la più grande parata per la festa nazionale mai organizzata nel Paese, con quasi 6.700 militari, 98 aerei, 31 elicotteri e 315 veicoli, un numero record di effettivi ha sfilato lungo il tradizionale percorso tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde.