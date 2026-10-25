Atto due delle manifestazioni

Francia, le strade di Parigi come un campo di battaglia: più di 140 arresti nella capitale

Gli scontri più violenti a Nizza, Rennes, Marsiglia e Nantes. Eppure, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez si è detto soddisfatto

di Eliano Rossi
25 Ott 2026 - 14:34
01:33 
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Per due lunghissime ore, le strade di Parigi si sono trasformate in un campo di battaglia. A Porte de Vincennes, secondo le autorità, oltre 500 persone hanno attaccato le forze dell'ordine al termine del secondo atto della mobilitazione contro il carovita. Gli scontri più violenti a Nizza, Rennes, Marsiglia e Nantes.

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