Francia, le strade di Parigi come un campo di battaglia: più di 140 arresti nella capitale
Gli scontri più violenti a Nizza, Rennes, Marsiglia e Nantes. Eppure, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez si è detto soddisfattodi Eliano Rossi
Per due lunghissime ore, le strade di Parigi si sono trasformate in un campo di battaglia. A Porte de Vincennes, secondo le autorità, oltre 500 persone hanno attaccato le forze dell'ordine al termine del secondo atto della mobilitazione contro il carovita. Gli scontri più violenti a Nizza, Rennes, Marsiglia e Nantes.