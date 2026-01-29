Parigi: riappaiono i gioielli rubati al Louvre, ma è solo parte di uno show

I gioelli rubati al Louvre tornano a incantare Parigi: ma è solo parte di uno show. Non il colpo del secolo, ma un colpo di teatro in piena settimana della moda. Ci sono la tiara di perle e diamanti dell’imperatrice Eugenia, e il nodo frontale del suo corsetto: non gli originali, ma copie ricreate in occasione della sfilata dalla maison Schiapparelli, e indossate dall'attrice Teyana Taylor. Il caso dei gioielli dispersi ha suggerito la trovata al direttore creativo, l'americano Daniel Roseberry.