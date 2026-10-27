Parigi prova a spegnere le proteste dei liceali con un nuovo pacchetto di misure

Quattro miliardi per rimettere a nuovo gli edifici scolastici. È la mossa con cui Parigi prova a spegnere la rabbia dei liceali e a chiudere una crisi che va avanti da un mese. Il pacchetto di misure arriva dopo le manifestazioni violente dei giorni scorsi e un colloquio avuto dal presidente Macron con i rappresentanti degli studenti. Lo presentano i ministri dell’istruzione e dell’università: oltre ai fondi per ristrutturare elementari, medie e superiori, arriveranno 500 insegnanti in più per alleggerire le classi sovraffollate e 15mila nuovi posti negli atenei. E soprattutto la revisione di Parcoursup, la contestata piattaforma informatica che dal 2018 decide l’accesso alle facoltà. Sulla carta, una prima risposta a quanto chiedono i ragazzi.