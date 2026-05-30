ALMENO 130 ARRESTI

Caos a Parigi dopo il trionfo del Psg: la polizia disperde i tifosi

Tensioni nella capitale francese durante i festeggiamenti per la Champions League

30 Mag 2026 - 23:46
01:10 
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