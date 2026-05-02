Parigi, la polemica politica contro il pollo halal
Il sindaco ha deciso di ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi contro "Master poulet","negozio di una catena di fast fooddi Viviana Guglielmi
In Francia la politica è una cosa seria. Ma ogni tanto si concede il gusto dell’assurdo. Mentre la sinistra fatica a trovare una sintesi tra ambizioni di governo e identità, a spaccarla arriva un pollo arrosto. Economico, halal, cioè preparato secondo le regole alimentari islamiche, e politicamente esplosivo. A Saint-Ouen, banlieu in piena trasformazione a nord di Parigi, il sindaco ha deciso di ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi contro "Master poulet", negozio di una catena di fast food. Prima gli ispettori per l'igiene a ripetizione, poi i blocchi di cemento piazzati davanti all’ingresso. Quando il tribunale gli ha ordinato di toglierli, ha fatto installare enormi fioriere riempite di concime, in modo da scoraggiare i clienti.