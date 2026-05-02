Parigi, la polemica politica contro il pollo halal

In Francia la politica è una cosa seria. Ma ogni tanto si concede il gusto dell’assurdo. Mentre la sinistra fatica a trovare una sintesi tra ambizioni di governo e identità, a spaccarla arriva un pollo arrosto. Economico, halal, cioè preparato secondo le regole alimentari islamiche, e politicamente esplosivo. A Saint-Ouen, banlieu in piena trasformazione a nord di Parigi, il sindaco ha deciso di ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi contro "Master poulet", negozio di una catena di fast food. Prima gli ispettori per l'igiene a ripetizione, poi i blocchi di cemento piazzati davanti all’ingresso. Quando il tribunale gli ha ordinato di toglierli, ha fatto installare enormi fioriere riempite di concime, in modo da scoraggiare i clienti.