anche a bordeaux e lione

Parigi, partito il corteo studentesco per protestare contro il carovita

Anche il leader di La France Insoumise e candidato alla presidenza, Jean-Luc Mélenchon, partecipa al corteo parigino"

31 Ott 2026 - 15:08
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