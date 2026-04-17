Crisi energetica, Meloni avverte: "Riaprire Hormuz è essenziale"

La riapertura dello Stretto di Hormuz è "fondamentale per l’Europa e per la comunità internazionale": al termine del summit di Parigi, Giorgia Meloni ha sottolineato il valore strategico del corridoio marittimo da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale. Per la premier, garantire la libertà di navigazione significa non solo affrontare l’emergenza energetica, ma anche creare le condizioni indispensabili per una soluzione stabile del conflitto in Iran.