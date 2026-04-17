Crisi energetica, Meloni arriva al summit di Parigi: l'abbraccio con Macron

Giorgia Meloni è arrivata a Parigi per partecipare al vertice internazionale sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per gli equilibri energetici mondiali. Ad accoglierla il presidente francese Emmanuel Macron, insieme ai principali leader europei, tra cui Keir Starmer e Friedrich Merz. Il summit punta a coordinare una risposta comune alla crisi energetica e a garantire la riapertura di una delle rotte strategiche per il commercio globale.