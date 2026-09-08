Parigi, la protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel: "Nascoste per l'arrivo della delegazione indù"

Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel, che - secondo quanto riportato da Le Parisien - sarebbero state "messe da parte, se non addirittura "nascoste" in occasione di una visita di una delegazione indù al monumento simbolo della Francia, che aveva fatto una richiesta in tal senso. “Sabato mattina abbiamo ricevuto una delegazione indiana di circa un centinaio di persone - la denuncia della rappresentante sindacale, Diane Davoine - Fino a quel momento, non c’era assolutamente nulla di insolito, poiché ricevere delegazioni culturali, diplomatiche o inviate per motivi politici è qualcosa che facciamo regolarmente. Fa parte del lavoro alla Torre Eiffel. La gente tende a non saperlo, ma è così, fa parte del lavoro. Quindi, il nostro compito è la neutralità. E ciò che ha suscitato un’enorme ondata di indignazione è stato il fatto che, durante la visita di questa delegazione, alle donne è stato chiesto di lasciare i propri posti di lavoro per far posto agli uomini. Questo ovviamente non è stato affatto ben accolto dai dipendenti, in particolare dalle donne, che si sono sentite tutte umiliate da quanto accaduto e dal modo in cui alcune sono state trattate”.

