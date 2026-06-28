CALDO RECORD E TEMPORALI

Tempesta a Parigi, un fulmine colpisce la punta della Torre Eiffel

Il momento è stato"immortalato da molti cittadini parigini. Del fumo grigio si è innalzato dal"monumento per qualche secondo

28 Giu 2026 - 08:04
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