Durante le violenze del weekend

Parigi, due turiste con trolley si ritrovano in mezzo agli scontri

Le due sono parse smarrite in mezzo a decine di persone incappucciate e mascherate

19 Ott 2026 - 15:44
00:17 
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