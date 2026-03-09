Francia, a Parigi nasce un centro di recupero ... per ricci
Una donna, Sara Stahl, ha fondato il rifugio nella sua casa. "Esiste un grave problema con le popolazioni di questi animali in Francia e in Europa", ha detto
In Francia nasce un centro di recupero per ricci. A fondare il rifugio dal nome ""Les P'tits Kipik"" una donna Sara Stahl nella sua casa vicino a Parigi. "Stiamo davvero prendendo coscienza del fatto che esiste un grave problema con le popolazioni di ricci in Francia e in Europa, e questo è dovuto a diversi fattori. Da un lato, è dovuto alla frammentazione del loro habitat e, ovviamente, alle strade, che causano molti danni alle popolazioni di ricci. Molti ricci vengono investiti perché ci sono recinzioni ovunque, muri ovunque, che impediscono loro di spostarsi da un luogo all'altro per trovare cibo o un compagno con cui riprodursi. Di conseguenza, sono costretti a utilizzare le strade dove, purtroppo, molti di loro vengono investiti", ha spiegato Stahl.
"I pesticidi sono un problema molto grave perché uccidono il cibo dei ricci, che comprende insetti e tutti i piccoli animali che si trovano nei giardini e nei campi. Di conseguenza, i ricci non riescono a trovare cibo e muoiono di fame o vengono avvelenati dai vari pesticidi. Ci sono anche molti problemi legati ai pericoli nei giardini, come le macchine da giardino. Molti ricci ci vengono portati lacerati da tosaerba, tagliasiepi e motozappe, con arti o muso recisi dai tosaerba robotizzati che le persone azionano di notte. Questi sono veri e propri pericoli per tutti i piccoli animali notturni", ha aggiunto.
Stahl tiene delicatamente un riccio e precisa:"Questa è la sua ultima, ehm, beh, è la sua unica abilità. Non è un animale che attacca o è aggressivo e, in realtà, quando cerca di difendersi, si raggomitola in una palla e, ehm, quando si raggomitola, beh, vedete, non si riesce affatto a raggiungergli la pancia".