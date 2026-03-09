Francia, a Parigi nasce un centro di recupero ... per ricci

"I pesticidi sono un problema molto grave perché uccidono il cibo dei ricci, che comprende insetti e tutti i piccoli animali che si trovano nei giardini e nei campi. Di conseguenza, i ricci non riescono a trovare cibo e muoiono di fame o vengono avvelenati dai vari pesticidi. Ci sono anche molti problemi legati ai pericoli nei giardini, come le macchine da giardino. Molti ricci ci vengono portati lacerati da tosaerba, tagliasiepi e motozappe, con arti o muso recisi dai tosaerba robotizzati che le persone azionano di notte. Questi sono veri e propri pericoli per tutti i piccoli animali notturni", ha aggiunto.



Stahl tiene delicatamente un riccio e precisa:"Questa è la sua ultima, ehm, beh, è la sua unica abilità. Non è un animale che attacca o è aggressivo e, in realtà, quando cerca di difendersi, si raggomitola in una palla e, ehm, quando si raggomitola, beh, vedete, non si riesce affatto a raggiungergli la pancia".