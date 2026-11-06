Paraguay, proteste contro il presidente Peña dopo il clamoroso crack bancario

All'origine dell'implosione istituzionale c'è il crack di una delle principali banche del Paese, la Ueno Bank, che ha improvvisamente bloccato i conti e congelato i depositi di milioni di cittadini. Una vicenda che ha sollevato pesanti sospetti di conflitti d'interesse e favoritismi ai vertici dello Stato, scatenando il panico tra le famiglie e spingendo la popolazione a scendere in strada.