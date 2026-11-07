nuova giornata di proteste

Paraguay, festeggiamenti per l'arresto di Peña, ma anche Alliana non convince

Dopo la rimozione di"Peña il vicepresidente Pedro Alliana ha giurato come nuovo presidente del Paraguay

07 Nov 2026 - 12:10
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