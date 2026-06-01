a bordo di un aereo militare

La papamobile di Leone XIV è atterrata in Spagna

Per la visita"del Pontefice a Madrid, Barcellona e nell'arcipelago delle Canarie, sono state inviate due vetture: una nella capitale, l'altra in Catalogna

01 Giu 2026 - 16:00
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