Papa Leone in Algeria tra appelli di pace e tensioni con Trump
Il tour in Africa inizia con un clima teso con gli Stati Uniti. Vance rilancia l'affondo di Trump: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali"di Fabio Marchese Ragona
Il viaggio africano di Papa Leone fa tappa ad Annaba, antica Ippona, mentre l’Algeria resta scossa da due attentati kamikaze avvenuti a pochi chilometri da Algeri. Il Pontefice rilancia il messaggio di pace, ma sullo sfondo restano forti le tensioni con Donald Trump, alimentate anche dalle dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance. Dopo le polemiche e il caso dell’immagine controversa diffusa sui social, si lavora ora a una possibile ricucitura dei rapporti.