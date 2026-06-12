Viaggio alle Canarie

Papa Leone XIV saluta la folla a Tenerife

L'incontro del pontefice con 600 migranti: "Cari fratelli, rispettate le leggi del Paese che vi accoglie"

12 Giu 2026 - 15:46
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