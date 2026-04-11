Papa Leone XIV: "La pace regni in tutto il mondo"

"Grazie per la vostra presenza e per aver voluto rispondere a questa chiamata, a questo invito a unirci tutti con la nostra voce, con i nostri cuori, con la nostra vita, a pregare per la pace. La pace ce l'abbiamo tutti nei nostri cuori. Che la pace davvero regni in tutto il mondo, siamo noi portatori di questo messaggio". Lo ha detto Papa Leone XIV sul sagrato di San Pietro per salutare le tante persone che sono accorse raccogliendo il suo appello, fatto la domenica di Pasqua, a pregare per la pace. "Dio ci ascolta, Dio ci accompagna, Gesù ci ha detto che, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è presente - ha aggiunto il Pontefice -. In questi giorni dell'ottava di Pasqua noi crediamo profondamente nella presenza di Gesù risorto fra noi. Adesso uniti nella preghiera del santo rosario, chiedendo l'intercessione della nostra madre Maria, vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire la pace, una pace nuova, che è possibile vivere insieme con tutti i popoli di tutte le religioni e di tutte le razze, che noi vogliamo essere discepoli di Gesù uniti come fratelli e sorelle in un mondo di pace".