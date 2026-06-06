VIAGGIO APOSTOLICO

Papa Leone XIV, l'incontro a Madrid con Re Felipe e la Regina Letizia

Il Pontefice durante la sua permanenza in Spagna incontrerà anche alcune delle vittime degli abusi del clero

06 Giu 2026 - 11:07
05:24 
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