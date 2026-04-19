Papa Leone XIV in Angola,"oggi messa a Kilamba e rosario al Santuario di Muxima

Settimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, il secondo in Angola. Due gli appuntamenti odierni: in mattinata, tappa a Kilamba, per una messa nella spianata della cittadina a 30 km da Luanda dove sorge un enorme progetto abitativo costruito dalla Cina e nel pomeriggio al Santuario di Mama Muxima (Madre del Cuore) situato a nord-ovest dell'Angola. Il programma prevede la solenne celebrazione alle 10.00 ore locali (le 11.00 italiane) nella spianata di Kilamba dove sono attesi 200mila fedeli. Qui il Pontefice recita anche il Regina Caeli, la preghiera mariana che nel tempo di Pasqua sostituisce l'Angelus. Kilamba era inizialmente considerata una "città fantasma" a causa dell'alto costo degli appartamenti. Poi, grazie al calo degli affitti, la città si è andata via via sempre più popolando e oggi è in continua crescita, diventando una delle più grandi nuove città costruite in Africa, spesso citata come esempio di cooperazione cinese nel continente.