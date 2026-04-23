Papa Leone XIV, il Pontefice saluta la Guinea Equatoriale con una messa solenne

Papa Leone XIV saluta la Guinea Equatoriale con una messa solenne. 30mila fedeli nello stadio di Malabo. Si conclude così il lungo pellegrinaggio del Pontefice in terra africana, dopo aver toccato quattro Paesi e percorso 18mila chilometri. Giovani, anziani, bambini, famiglie guineane, hanno ascoltato le parole del Papa americano: la ricchezza rende schiavi - ha spiegato nell'omelia - le energie controllate dal potere non generano vita. L'invito al popolo della Guinea Equatoriale ad annunciare con gioia il vangelo: le scritture - spiega Leone - sono ospitali verso ogni uomo e ogni donna, soprattutto gli oppressi, gli emarginati e gli ultimi. Ieri sera grande festa allo stadio di Bata, cittadina costiera visita dal Pontefice: l'incontro con i giovani e le famiglie, sotto la pioggia, è stato occasione per lanciare un forte messaggio sull'importanza della comunità familiare come uno dei luoghi dove costruire un mondo migliore, fondato sul rispetto per la vita che nasce e che cresce. Leone scherza con i giovani: chi ha paura della pioggia? Chi vuole la benedizione di dio? Poi l'appello al mondo: la famiglia va tutelata contro quegli stereotipi che cercano di sminuirla. Nella serata del 23 aprile il rientro in Vaticano.