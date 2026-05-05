DOPO L'ATTACCO DEL PRESIDENTE USA

Leone risponde a Trump: "Se qualcuno mi critica, lo faccia con la verità"

"La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo", ha ribadito il Pontefice

05 Mag 2026 - 21:45
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"La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità". Così papa Leone XIV risponde al presidente americano Donald Trump, che lo aveva accusato di "mettere in pericolo molti cattolici". "Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare", aveva affermato il tycoon.

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