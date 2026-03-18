Il Papa ai cristiani del Medio Oriente: "Siate segni di riconciliazione"

Durante l’udienza generale, il Papa ha rivolto un messaggio ai cristiani di lingua araba, con un pensiero particolare a quelli del Medio Oriente, esortandoli a vivere come strumenti di pace e riconciliazione. Ha sottolineato il ruolo fondamentale dei credenti nel diffondere amore e favorire la convivenza tra i popoli, concludendo con una benedizione e l’augurio che Dio li custodisca sempre da ogni male.