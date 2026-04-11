Papa Leone XIV: "Basta con l'esibizione della forza"

In queste ore così difficili per il mondo, in occasione del rosario per la pace il Pontefice avverte: "Nel Regno di Dio "non c'è spada, né drone, né vendetta, né ingiusto profitto". Rivolto ai fedeli il pontefice ha proseguito: "Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più aggressivo", "viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio," ma "chi prega non uccide e non minaccia la morte". Invece, denuncia, "alla morte è asservito chi ha voltato le spalle al Dio vivente, per fare di sé stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo", "basta con l'idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l'esibizione della forza! Basta con la guerra!".