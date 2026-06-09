In viaggio verso Barcellona

Papa Leone XIV saluta il jet che lo scorta dalla cabina di pilotaggio

"Grazie mille per tutto" le parole del Pontefice

09 Giu 2026 - 15:04
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