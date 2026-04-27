Papa Leone incontra la primate anglicana: "Superiamo le divisioni"

Nel solco della tradizione di incontri tra gli arcivescovi di Canterbury e i vescovi di Roma, papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Sua Grazia Sarah Mullally, massima autorità spirituale della Chiesa anglicana, insediatasi ufficialmente il 25 marzo 2026. "Sarebbe uno scandalo se, a causa delle nostre divisioni, non soddisfacessimo la nostra vocazione comune di far conoscere Cristo", ha detto Prevost. La primate anglicana, che è sposata e ha due figli, ha ricordato che "prima dell'ordinazione" era "infermiera", un lavoro che "continua a plasmare il mio ministero. Dio continua a chiamarmi a un ministero che mi permetta di stare accanto agli altri nella loro sofferenza e tristezza, ma anche nella loro guarigione e gioia".