Papa Leone saluta il Camerun con un invito alla fratellanza

Papa Leone saluta il Camerun con una messa conclusiva all'aeroporto di Yaoundé, la capitale del Paese. Prossima tappa l'Angola, ferita da miseria e divisioni che non danno speranza ai più giovani e a chi cerca di sopravvivere in un contesto drammatico. Nell'omelia Leone lancia ancora un invito alla fratellanza: "Stiamo insieme, sulla stessa barca, non guardiamo da lontano chi soffre, ma facciamoci prossimi, stringiamoci gli uni agli altri".